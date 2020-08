Acidente envolvendo carro e carreta foi registrado na Via Dutra, em Volta Redonda

Volta Redonda - Na manhã desta quarta-feira, dia 26, um acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 257, sentido São Paulo. Ainda segundo informações da PRF, o veículo de passeio bateu na traseira da carreta.

O motorista do carro sofreu ferimentos e foi levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. No momento desta publicação, o trânsito no trecho já fluía normalmente nos dois sentidos da pista.