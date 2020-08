"Eu quero continuar de onde meu pai foi parado", diz pré-candidato a prefeito de Volta Redonda, Gerson Antunes, do PDT

Volta Redonda - A série de lives com os pré-candidatos à prefeitura de Volta Redonda promovida pelo jornal O DIA, recebeu nesta quarta-feira, dia 26, Gerson Antunes do PDT. Na entrevista, o pré-candidato abordou questões sobre educação, gastos públicos e geração de empregos, entre outros assuntos. Comandaram a conversa, o colunista político do O DIA, Sidney Rezende e a repórter Denise Azevedo.

Gerson Antunes falou que cresceu vivenciando a política. Ele disse que seguiu os passos do pai Juarez Antunes que foi prefeito de Volta Redonda, metalúrgico e sindicalista. E que desde a morte do seu pai ele decidiu pela militância política e se tornou um líder da juventude nas lutas da cidade.

“A cidade tem que ter um líder político que represente a sua vanguarda com experiência, mas também com vontade inovar”, disse.

Quando questionado por um internauta sobre a CSN não ter parado durante a pandemia da covid, ele disse que o único que parou a siderúrgica foi seu pai.

“O único que parou a CSN foi meu pai, Juarez Antunes. Com a privatização, o empregado da CSN não é respeitado pela empresa. O governo municipal precisa atuar junto com a empresa para garantir esse respeito. Olha a poluição na cidade. Os relógios espelhados pela cidade já não marcam os índices”, falou Gerson Antunes que na época da privatização participou de mobilizações contra a venda da empresa.

O pré-candidato, também destacou que a educação será a principal bandeira a ser defendida, caso seja eleito.

“A marca que a gente quer colocar é a marca da educação. A gente quer a implementação do ensino integral nas escolas. Colocar os Cieps em pleno vapor”, declarou.

Sobre geração de empregos, Gerson Antunes falou que é necessário fazer um trabalho de diálogo com as empresas principalmente a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) para fomentar a economia e o desenvolvimento no município.

“Eu não consigo fazer isso sozinho. Será preciso realizar um trabalho coerente junto com as empresas, principalmente com a nossa maior parceira que é a CSN. E também realizar a economia solidária. Se a gente não trabalha com a comunidade, em núcleos setoriais pequenos, a gente não consegue fomentar a economia. Volta Redonda só se desenvolveu depois da privatização porque sozinha conseguiu esta astúcia”, explicou.

O pré-candidato finalizou dizendo que com uma boa equipe, com a experiência que ele aos 41 anos já teve com a política e ainda com a história de vida de seu pai, ele segue com a pré-candidatura à prefeitura de Volta Redonda.

“Eu quero continuar de onde meu pai foi parado. Quero fazer Volta Redonda voltar a sorrir como era na época do meu pai, na época do Juarez Antunes”, declarou Gerson Antunes do PDT.

De acordo ainda com o pré-candidato, o PDT Volta Redonda já está com a convenção marcada para o dia 12 de setembro, das 10h às 14h, na praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília.