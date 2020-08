Acompanhe nesta sexta-feira, a live com Alexandre Habibe, pré-candidato a prefeito de Volta Redonda

Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 28, a série de lives promovida pelo jornal O DIA com os pré-candidatos à Prefeitura de Volta Redonda terá a participação de Alexandre Habibe, do PC do B. A entrevista será conduzida pelo colunista político Sidney Rezende e pela repórter Denise Azevedo, a partir das 15h.

https://www.youtube.com/watch?v=QU-sFsHBC1E e Acompanhe a entrevista através do Facebook, YouTube, e Twitter do O DIA nos links https://www.facebook.com/odiajornal/videos/221404242635408 https://twitter.com/jornalodia . Você poderá participar enviando perguntas através das redes sociais.

Alexandre Habibe é pré-candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PC do B. Ele é engenheiro mecânico, professor universitário e empresário do setor de metalmecânica.

O pré-candidato já foi reitor de uma universidade em Volta Redonda, é mestre em educação, também mestre em engenharia de materiais e doutor em engenharia metalúrgica.