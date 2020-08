Covid: Volta Redonda registra mais duas mortes e chega a 177 óbitos por conta da doença

Volta Redonda - Um boletim com os dados sobre o coronavírus em Volta Redonda foi atualizado nesta sexta-feira, dia 28. O número de mortes aumentou para 177. Os últimos óbitos registrados foram de dois idosos de 71 e 90 anos.



Agora são 5.052 casos confirmados e 17.191 notificados como suspeitos do novo coronavírus na cidade. Os curados são 4.598 e 8.396 exames deram negativo.



Os eixos que condicionam a flexibilização das atividades seguem dentro do estabelecido. Mas a taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede municipal teve um aumento e está em 32%, já a ocupação dos leitos do Hospital de Campanha segue em 15%. Os casos suspeitos tiveram uma variação de 1,35%.