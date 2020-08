Queda de energia causa rompimento em rede de água na Beira Rio em Volta Redonda

Volta Redonda - Uma queda de energia ocorrida em Volta Redonda na tarde desta sexta-feira, dia 28, provocou o rompimento em uma rede de água na Beira Rio. Segundo o Saae VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) o rompimento foi na rede que passa próximo a Ponte Pequetito de Amorim.

O abastecimento dos bairros Água Limpa, Santo Agostinho, Aero, Dom Bosco, Nova Primavera e Parque do Contorno pode ser afetado parcialmente pelo rompimento.

As equipes do Saae já estão no local para resolver o problema e a previsão é que o serviço seja concluído ainda hoje, até o final da noite. Após a realização da manutenção, o abastecimento será retomado de forma gradativa.

Por conta disso, o Saae VR pede que os moradores desses bairros afetados façam o uso consciente da água.