Movimento Ética na Política de Volta Redonda traça estratégias para o período eleitoral

Volta Redonda - O Conselho do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) decidiu realizar uma ‘sondagem eleitoral’ na semana da pátria. A pesquisa terá o objetivo de avaliar a percepção da população eleitoral sobre as eleições em Volta Redonda, em relação às urgências e os perfis dos pré-candidatos a vereadores e prefeito.

A sondagem será via plataforma entre os dias 1º e 7 de setembro e será coordenada pela pesquisadora, Ana Paula Vasconcelos que é doutoranda pela UFRJ. A decisão para realização da pesquisa foi tomada em uma reunião online, realizada no sábado, dia 29.

Os conselheiros do movimento durante o encontro virtual avaliaram o cenário sociopolítico local na ótica do Painel Eleitoral realizado pelo MEP-VR, as movimentações relacionadas ao meio ambiente e a educação no pré-vestibular cidadão.

Os conselheiros após debates consensualmente consideraram como positivas as ações do MEP-VR, na linha da inserção e diálogos do Movimento com os diferentes atores sociais.

“Os acertos e aprendizados do MEP no envolvimento de pessoas e situações diversas crescem, positivam o grupo, exatamente por ter a ótica da não monetização, mas a solidariedade no processo de intervenção na sociedade”, explicou a pedagoga e conselheira do MEP, Nirlene Pirassol.

Também foi aprovada uma nova rodada com os pré-candidatos, tanto à prefeitura como à Câmara Municipal de Volta Redonda. A ideia é trabalhar só depois de definidos todos os candidatos majoritários e proporcionais.

Ainda na reunião ficou acertada pelos conselheiros do MEP uma colaboração com a justiça eleitoral. Segundo a coordenação do Movimento, a partir de um contato prévio com o Juiz Eleitoral da 131º Zona Eleitoral, Dr. Marcelo Dias da Silva, o conselho aprovou estreitar a relação com a Justiça Eleitoral e apoiar a campanha do TSE na chamada de mesários voluntários para a eleição.