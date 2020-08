Acompanhe nesta segunda-feira, a live com Antônio Francisco Neto, pré-candidato a prefeito de Volta Redonda

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 31, a série de lives promovida pelo jornal O DIA com os pré-candidatos à Prefeitura de Volta Redonda terá a participação de Antônio Francisco Neto, do DEM. A entrevista será conduzida a partir das 15h, pelo colunista político Sidney Rezende e pela repórter Denise Azevedo.



pergunta pelas redes sociais.



Antônio Francisco Neto ou Neto como também é conhecido, foi prefeito de Volta Redonda por quatro oportunidades. Ele foi o primeiro prefeito nascido na cidade de Volta Redonda a assumir o cargo. Você poderá ser acompanhar a live através do Facebook e YouTube do O DIA nos links https://www.facebook.com/odiajornal/videos/632008701066018/ https://www.youtube.com/watch?v=bSJq3JutYDo . Participe enviando suapelas redes sociais.ou Neto como também é conhecido, foi prefeito de Volta Redonda por quatro oportunidades. Ele foi o primeiro prefeito nascido na cidade de Volta Redonda a assumir o cargo.

O pré-candidato, com sua a experiência adquirida na prefeitura assumiu diversas funções importantes na administração do Estado do Rio, entre elas, a presidência do Departamento Estadual de Trânsito, o Detran.