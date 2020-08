Técnica de enfermagem é presa em Volta Redonda com material do tráfico de drogas

Volta Redonda - Policiais militares prenderam no último domingo, dia 30, uma mulher, de 33 anos, em uma casa no bairro São Carlos, em Volta Redonda. De acordo com a PM, a mulher trabalha como técnica de enfermagem na cidade.

No local do flagrante foram encontrados três granadas, três revólveres, cocaína e maconha. Ainda segundo as informações da PM, também foram apreendidos dois celulares, um rádio de comunicação, seis munições, além de sete jalecos e duas calças.

A ação aconteceu após denúncias de que o local era usado como depósito para guardar drogas, armas e ainda para tratar suspeitos feridos em confrontos. O caso foi registrado na Delegacia de Volta Redonda (93ª DP).