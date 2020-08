Covid-19: mais duas mortes são registradas em Volta Redonda e cidade tem 184 óbitos por conta da doença

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda atualizou nesta segunda-feira, dia 31, o boletim com os dados sobre o novo coronavírus na cidade. O número de mortes aumentou para agora para 184. Os últimos óbitos foram de uma idosa de 88 anos e um idoso de 84 anos.



Segundo as informações existem 5.118 casos confirmados e 17.395 notificados como suspeitos da covid-19. As pessoas curadas da doença na cidade são 4.752 e 8.669 exames deram negativo.



Os eixos de que condicionam a flexibilização no município seguem assim: um aumento de 0,22% dos casos suspeitos, ocupação de 16,92% dos leitos do Hospital de Campanha e 21,62% dos leitos de UTI da rede municipal.