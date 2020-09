Volta Redonda - A vitória do Volta Redonda sobre o São José-RS mantém o Esquadrão de Aço na primeira colocação do grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, com a melhor campanha entre os 20 clubes participantes da competição. Triunfo que, para o comandante Luizinho Vieira, valeu muito mais do que os três pontos.

“Foi uma vitória importante dentro das nossas pretensões, contra um adversário que trabalha muito bem dentro do campo sintético. Além dos três pontos, que nos deixa na liderança da competição, foi uma vitória que reflete nossa força dentro da competição. Quebramos um tabu de três anos que o adversário não perdia aqui, o que mostra a grande atuação que a nossa equipe teve”, disse o técnico.

Na próxima rodada, o Voltaço joga novamente fora de casa. O adversário será o Criciúma-SC, domingo, dia 6, às 16h, no estádio Heriberto Hülse.

“Agora é se programar para mais uma partida difícil fora de casa e contra outro adversário direto, que é o Criciúma. Vamos estudar bastante e montar uma boa estratégia de jogo, para que possamos fazer mais uma grande atuação, mantendo o bom futebol que estamos trabalhando durante toda a temporada”, afirmou.