Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda realizou uma reunião nesta terça-feira, dia 1°, com coordenadores médicos do Hospital São João Batista. O objetivo foi alinhar ações que vão guiar a transição da gestão da unidade hospitalar, que será, daqui a 30 dias, administrada pelo município.

Antes a gestão do HSJB era feita por uma Organização Social, mas na última segunda-feira, dia 31, a Prefeitura de Volta Redonda rescindiu o contrato com a Os. De acordo com a prefeitura, a partir desta quarta-feira, dia 2, a Comissão Permanente já começa a atuar.

O intuito será garantir o abastecimento de insumos, os salários dos profissionais e a qualidade no atendimento a população, conforme explicou a secretária municipal de Saúde, Flavia Lipke.

"Estamos realizando essa transição com a maior transparência e diálogo. Com a comissão, vamos garantir todo abastecimento e pagamentos. A qualidade do atendimento a população é a nossa prioridade", comentou.