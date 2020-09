Guarda Municipal de Volta Redonda vai realizar leilão online de 64 veículos

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda realiza no próximo dia 11, sexta-feira, às 11h, mais uma edição do leilão de veículos apreendidos por infrações ao código de trânsito. Por conta da pandemia da covid-19 e para manter as normas de segurança e sanitárias, esta edição será realizada exclusivamente de forma eletrônica. Ao todo serão leiloados 64 veículos que já estão disponíveis para oferta por meio de endereço online brbid.com/leiloes/GMVR01-20/.

Serão leiloados 49 motos, 14 carros e uma bicicleta, e pode participar qualquer pessoa física ou jurídica. Não poderão participar, direta ou indiretamente, do leilão:licitantes, adjudicatórios e contratantes, penalizados com as sanções de suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer ente ou entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal, cujos efeitos ainda vigorem; as pessoas arroladas no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93 (servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação); e menores de idade.

O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para a participação na forma eletrônica, devendo ser realizado com ao menos 24h de antecedência ao início do leilão, para análise dos dados e confirmação da participação.

Além das fotos disponíveis online, quem quiser verificar as condições dos veículos de perto pode comparecer ao depósito no pátio da Guarda Municipal, na Rua Alexandre Polastri Filho, nº 10, Ilha São João. A visitação pode ser realizada nos dias 9 e 10 de setembro, das 9h às 11h30 e das 14h30 às 17h.

Segundo a organização, para evitar aglomerações, só será permitida a entrada no depósito público de até cinco pessoas por vez. Os interessados poderão permanecer no depósito por até 30 minutos. Será obrigatório o uso de máscara. Os interessados em realizar visita técnica que não residem em Volta Redonda deverão imprimir autorização de entrada na cidade, tendo em vista a possibilidade de eventuais barreiras sanitárias.

O edital e outras informações sobre como participar do leilão estão disponíveis no site da prefeitura: www.voltaredonda.rj.gov.br.