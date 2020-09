Atividades físicas nos bairros serão retomadas em Volta Redonda

Volta Redonda - Uma parceria entre as secretarias de Esporte e Lazer (Smel) e Saúde (SMS) vai possibilitar o retorno das atividades esportivas nos bairros de Volta Redonda, de forma presencial, gradual e segura. Uma reunião foi realizada na manhã dessa quarta-feira, dia 02, para acertar os detalhes. O início das aulas será no dia 14, em 12 núcleos da cidade (Vila Rica/Três Poços, Parque Vitória, Beira Rio, Arena Esportiva, Praça do bairro 249, Santa Cruz, Vila Rica/Tiradentes, Açude II, Santo Agostinho, Siderlândia e Água Limpa).

A intenção é oferecer à população de Volta Redonda, nesse momento de pandemia da covid-19, um serviço de educação para saúde e também fomentar a prática de exercícios físicos orientados. Cada núcleo, que será destinado inicialmente para as pessoas com idade entre 18 e 59 anos, contará com quatro profissionais de Educação Física e um enfermeiro que irá informar aos participantes sobre a prevenção da covid-19, além de divulgar o protocolo de tratamento firmado entre a prefeitura e a UFRJ.

Durante os treinos funcionais, a equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer colocará a disposição dos participantes um executor cárdio, responsável pela orientação a caminhada, trote ou corrida; um executor funcional que aplicará as aulas que terão duração máxima de 20 minutos, a cada meia hora; além de um controlador e mediador dos alunos.



Segundo a secretária de Esporte e Lazer, Patricia Monlevad, as atividades seguirão um protocolo de controle, higienização e segurança e deverão se estender para a melhor idade nas próximas semanas.



“Cada aluno deverá levar sua garrafa d’água e seu recipiente de álcool em gel, usar máscara e respeitar o espaçamento entre os participantes, que será de, no mínimo, quatro metros. Como Volta Redonda tem um protocolo de tratamento da covid-19, está sendo possível retomar as atividades, inclusive para os idosos”, disse a secretária.



Já a secretaria municipal de Saúde, Flávia Lipke, disse que essa é uma excelente oportunidade para divulgar o protocolo da covid-19 na cidade.



“A iniciativa vem atender as necessidades do município, além de ser o que preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS), que é justamente trabalhar as parcerias intersetoriais. Saúde não é só ausência de doença. Esse estímulo das práticas de exercícios físicos também é muito importante”, disse a secretária de saúde.