Unidades de saúde de Volta Redonda passam por sanitização

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 02, a sanitização aconteceu em Volta Redonda, no Hospital de Campanha, montado no Estádio Raulino de Oliveira, nos hospitais São João Batista e do Retiro, na Unidade Básica de Saúde da Família da Vila Mury, no Centro Municipal de Saúde de Volta Redonda, além da sede do IML (Instituto Médico Legal) no município.

A ação diária realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), responsável pelo serviço, inclui a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus.

Unidades de saúde recebem sanitização em Volta Redonda - Divulgação

As prioridades são as unidades de saúde e os centros comerciais, com foco nos locais de maior circulação como acessos às agências bancárias, casas lotéricas, farmácias, supermercados e os pontos de ônibus. Porém, também são beneficiados locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), a Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, o Palácio 17 de Julho, a Arena Esportiva, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), a 93ª Delegacia de Polícia (DP), o 28°Batalhão da Policia Militar, a sede do Conselho Tutelar e o Posto de Vistoria do Detran, no bairro São Luiz.