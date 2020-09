Samuca entrega documentos ao Ministério Público sobre uso de verbas do Finansus

Volta Redonda – No final da tarde desta quarta-feira, dia 02, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva divulgou nas redes sociais, um vídeo relatando que estava entregando ao Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) todos os documentos que comprovam como foram utilizados os R$ 15 milhões que o município recebeu do governo do Estado do Rio, através do Finansus (Programa de Financiamento aos Municípios da Área de Saúde).

Segundo Samuca, a verba foi usada para pagar folha de pagamento, décimo - terceiro salário e fornecedores. De acordo com ele nenhum centavo desse dinheiro foi para pagamento de Organizações Sociais. Ele ainda lembrou que nesta semana cancelou todos os contratos das OSs que administravam o Hospital São João Batista e o Hospital do Retiro.

A prefeitura divulgou uma nota sobre o assunto:

“A Prefeitura de Volta Redonda nesta quarta-feira, dia 2, protocolou no Ministério Público Federal, toda documentação referentes aos contratos das organizações sociais que atuavam na cidade, bem como todos os documentos de repasses financeiros do Governo do Estado ao município referentes a saúde. O mesmo será também entregue ao Ministério Público do Estado. O governo municipal divulgou com detalhes os valores pagos após o recebimento do recurso."