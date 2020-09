Área de risco no bairro Retiro em Volta Redonda passa por nova vistoria

Volta Redonda - Uma nova vistoria foi realizada nesta quinta-feira, dia 03, na área de risco que fica na Rua Helvécio Gomes Pimenta, no bairro Retiro, em Volta Redonda. No local, no mês de maio, 39 residências foram interditadas por risco de deslizamento.

A inspeção foi feita pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil da cidade juntamente com geólogos do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro para verificar a situação atual do local.



De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Leandro Rezende, o objetivo é atualizar os relatórios, acrescentando o resultado da sondagem de solo feita no local.



“No relatório gerado na primeira visita foi determinado uma poligonal e a interdição das residências dessa área. Com a conclusão da sondagem pedimos uma nova análise, já com base nesses resultados para saber a necessidade de manter as interdições”, disse.



Segundo a geóloga da DRM, Joana Ramalho, todas as novas informações colhidas serão analisadas e incluídas no relatório.



“Nós vamos reunir todas as informações e emitir um relatório com o nosso parecer para ser enviado para a Defesa Civil do Município”, disse.