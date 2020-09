Educação: plataforma online terá recurso para deficientes visuais em Volta Redonda

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda realizou uma reunião com cerca de 30 professores da Educação Especial para avaliar todo o trabalho das crianças especiais dentro da plataforma Conect Edu, que é utilizada pela rede pública municipal para o ensino de forma online durante a pandemia da covid-19. O encontro aconteceu no auditório da secretaria, no bairro Niterói, na tarde de quarta-feira, dia 2, seguindo as regras de distanciamento e uso de máscara entre os participantes.

“A Educação Especial já vem fazendo essa avaliação de forma virtual, e hoje estamos fazendo presencial, para ouvir o profissional que está lá na ponta, entender melhor como está sendo esse ensino na plataforma com as crianças especiais”, explicou a secretária municipal de Educação, Rita Andrade.

Estiveram presentes professores de 11 salas de recursos e de cinco salas de apoio pedagógico de escolas do município. A professora Klaynne Cibelina, que dá aula na Escola Municipal Pará, no Retiro, falou sobre a importância do encontro presencial para avaliar os trabalhos.

“Ajuda primeiro na motivação, pois temos uma aproximação, vemos um ao outro. Tem também a questão da troca de experiência com outros professores”, disse Klaynne, acrescentando ainda que o ensino pela plataforma ajudou no sentido de facilitar a aproximação entre família, criança e professores.

Durante o encontro, a secretária Rita anunciou algumas mudanças previstas para a próxima semana na Educação Especial. Os alunos da Escola Municipal Especializada Dayse Mansur da C. de Lima, no bairro Jardim Paraíba, contarão com aula ao vivo para iniciar o contato visual e reforçar a interação entre alunos e professores.

A plataforma Conect Edu passará a contar com um recurso que realizará a leitura dos trabalhos para as crianças com deficiência visual, visando proporcionar mais independência para os alunos. E a Equoterapia, que oferece atendimento de terapia com cavalos aos alunos encaminhados pela Seção de Educação Especial da SME, também irá retomar suas atividades a partir da próxima semana. A terapia será realizada seguindo todos os protocolos de segurança e sanitários para as crianças especiais.