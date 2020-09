Comércio: CDL de Volta Redonda incentiva comerciantes a participarem da 'Semana Brasil'

Volta Redonda - A partir desta quinta-feira, dia 03 até o próximo dia 13, o comércio de todo o país vai participar da Semana Brasil, criada para incentivar a venda com promoções, liquidações e facilidades de pagamentos. Em Volta Redonda, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR) está incentivando os comerciantes a aderirem à campanha Semana Brasil, que está na sua 2ª edição. Na cidade, além dos shoppings, várias lojas estão planejando descontos, além das grandes redes.

“Enviamos todo o material de divulgação distribuído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) aos nossos associados para incentivar a participação nessa grande campanha para vendas não só nas lojas físicas, respeitando as medidas preventivas, como também online, pelas redes sociais, com delivery”, afirmou Gilson Castro, presidente da CDL-VR.

Segundo a CDL, no ano passado, em sua primeira edição, a ação contou com a participação de mais de 14 mil empresas. A volta da campanha em 2020 não poderia ser mais propícia. O setor de comércio e serviço foi um dos mais impactados pela pandemia da covid-19 e, após meses acumulando perdas e prejuízos, começa a dar sinais sólidos de recuperação.

Com o tema “Todos Juntos com Segurança pela Retomada e o Emprego”, a campanha também mostra que tem ciência de que o momento exige responsabilidade dos varejistas, e que os cuidados adotados com a saúde dos consumidores e empregados nos últimos meses devem seguir sendo prioridade.