Quatro internos fogem do Degase em Volta Redonda

Volta Redonda - Quatro adolescentes fugiram na noite desta quinta-feira, dia 03, do Cense Irmã Asunción De la Gándara Ustara, no bairro Roma, em Volta Redonda. De acordo com as informações do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), um dos internos havia pedido para ser atendido na enfermaria e, ao retornar, conseguiram abrir um buraco na parede e escaparam pulando o muro.

Durante a evasão dos menores, um servidor torceu o pé ao tentar impedir a fuga, mas passa bem. Policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar (Volta Redonda) foram acionados e realizam buscas para encontrar os menores no entorno do Cense.

Segundo o Degase, o registro da fuga dos adolescentes será feito na Delegacia de Volta Redonda (93ª DP).