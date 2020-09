Voltaço marcou nove gols nos quatro jogos disputados até o momento

Volta Redonda - A campanha do líder Volta Redonda na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol mostra o equilíbrio tático que a equipe vem mostrando durante os seus jogos. Invicto e com um aproveitamento de 83% até o momento, o Voltaço marcou nove vezes nas quatro rodadas disputadas, com uma média de 2,25 gols por partidas. Já na defesa, o time está há mais de 180 minutos sem sofrer gols.

Cenário que, segundo o capitão Heitor, reflete o equilíbrio tático que o Esquadrão de Aço mostrou nas quatro partidas que fez até o momento na competição.

“A Série C é um campeonato muito equilibrado, onde as partidas são decididas nos detalhes. Por isso, é muito importante ter uma defesa forte, controlar o jogo sem a bola, fechando os espaços, e, lá na frente, aproveitar as chances criadas para transformar em gols. A equipe vem se portando muito bem e fazendo isso, especialmente nas duas últimas partidas, quando venceu e não sofreu gols, o que é muito importante, ainda mais jogando fora de casa”, destacou.

Na próxima rodada, o Volta Redonda joga novamente fora de casa contra o Criciúma-SC. A partida será no domingo, dia 6, às 16h, no estádio Heriberto Hülse.

“Sabemos que enfrentar o Criciúma na casa deles é muito difícil, mas precisamos entrar em campo focados para manter o nosso nível de atuação. Será mais uma partida chave, contra um adversário que também irá brigar pela classificação até o final, e é muito importante pontuarmos. Estamos fazendo uma semana forte de treinamentos, estudando bastante o adversário e vamos entrar em campo para fazer um grande jogo e voltarmos com um bom resultado para casa”, afirmou o capitão tricolor.