"Eu falo em estabelecer um projeto de cidade e não um projeto de poder", diz pré-candidato Alex Martins

Volta Redonda - A série de lives promovida pelo jornal O DIA com os pré-candidatos à prefeitura de Volta Redonda recebeu nesta sexta-feira, dia 04, Alex Martins, do PSB. Entre os temas abordados, o pré-candidato falou sobre economia, mobilidade urbana e funcionalismo público. Comandaram a conversa, o colunista político do O DIA, Sidney Rezende e a repórter Denise Azevedo.



Alex Martins que é professor universitário, advogado e mestre em direitos sociais falou sobre sua trajetória e destacou que por ter sido três vezes presidente da OAB Volta Redonda conseguiu conhecer de perto a realidade da população da cidade e por isso acredita ser uma alternativa para começar um novo ciclo de governo.

“Eu sou movido pelo desejo de romper com o ciclo que Volta Redonda tem e dar oportunidade as pessoas de conhecer um novo ciclo, um ciclo de virtudes. Eu tenho um profundo respeito por todos que já estiveram à frente da cidade, desde o processo de emancipação até o atual governo. Mas Volta Redonda não pertence a um grupo político, Volta Redonda não pertence a uma pessoa, Volta Redonda pertence ao seu maior patrimônio, pertence à população. E quando eu falo em ciclo de virtudes, eu falo em estabelecer um projeto de cidade e não um projeto de poder. Nós representamos uma alternativa”, declarou.

Sobre economia, Alex Martins comentou que caso seja eleito, irá propor uma possível integração com os municípios vizinhos como Pinheiral, Barra do Piraí e Barra Mansa para avançar no desenvolvimento regional.

“Volta Redonda tem um alto nível de desempregados, nós temos uma baixa de consumo e nós temos uma linha de crédito muito contida. Ou seja, as alternativas são quase inexistentes. Volta Redonda precisa ser uma mola indutora dentro de um projeto econômico social em que você tem um consórcio entre os municípios. Mas um verdadeiro consórcio que vai prestigiando as parcerias, não só com esses municípios, mas parcerias públicas e privadas. Nós precisamos atrair as instituições que tem suas pesquisas e seus especialistas. Temos que trazer as entidades de classe, os empresários, como CDL, Aciap”, disse Alex Martins.

Quando questionado sobre a situação do serviço público, o pré-candidato falou ser inaceitável a questão de cargos comissionados.

“Eu como advogado, tenho a responsabilidade do cumprimento das leis. E a nossa lei constitucional diz claramente que o acesso ao serviço público ele se dá decorrente da aprovação de concurso público, excepcionalmente em contratação temporárias ou contratação de instituições em caráter emergencial, mas hoje nos vemos uma inversão disso. Para melhorar a qualidade do serviço público, você precisa reconhecer o servidor público de carreira que se dedicou, estudou e planejou estar ocupando aquele cargo para servir ao seu semelhante”, falou o pré-candidato.

Sobre mobilidade urbana, Alex Martins disse que o transporte coletivo é um ícone de mobilidade e que é preciso repensar Volta Redonda em seu espaço público, livre e mais democrático.

“Hoje Volta Redonda só tem espaço para carros, ônibus, carretas, caminhões e não tem espaço para alternativas para exercer o direto de ir e vir. É preciso pensar em Volta Redonda como ela foi planejada da década de 70. Sou um ativista do ciclismo e vejo como é inseguro e perigoso o uso da bicicleta em Volta Redonda. Nós precisamos melhorar a qualidade do transporte público, replanejar toda linha e seu percurso porque está ultrapassado”, comentou.

Alex Martins durante a entrevista citou também a plataforma virtual alexmartins.financie.de onde abre um espaço para participação da população que poderá contribuir com ideias para a proposta de governo.