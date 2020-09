Recapturados os quatro menores que fugiram do Degase em Volta Redonda

Volta Redonda - O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) informa que os quatro adolescentes que fugiram na noite de ontem, quinta-feira, dia 03, já estão de volta a unidade do Cense Irmã Asunción De la Gándara Ustara, em Volta Redonda.



De acordo com as informações da assessoria do Degase, três dos menores estavam escondidos no mesmo bairro da unidade, no Roma, e foram encontrados por policiais militares e agentes do DEGASE que acompanhavam a ação. Já o quarto adolescente foi encontrado no bairro Vila Rica.



Eles foram levados inicialmente para Delegacia de Volta Redonda (93ª DP) para o registro de ocorrência de ato infracional análogo ao crime de dano ao patrimônio público, após foram conduzidos ao Cense Irmã Assunción de La Gándara Ustara.



Na noite da evasão, um deles pediu para ser atendido na enfermaria e, ao retornar, os quatro conseguiram abrir um buraco na parede e escaparam pulando o muro. Um servidor torceu o pé ao tentar impedir a fuga, mas já se encontra bem.