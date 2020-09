Covid-19: Volta Redonda tem 5.304 casos confirmados e 4.840 pessoas curadas

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda atualizou nesta sexta-feira, dia 04 de setembro, os dados sobre a covid-19 na cidade. São 5.304 casos confirmados e 18.067 notificados como suspeitos.



Os casos suspeitos tiveram uma variação de 0,90 % dos casos suspeitos e os leitos de UTI da rede municipal estão com 16,21% de ocupação. O número de mortes não aumentou de ontem para hoje e segue em 193. As pessoas curadas são 4.840 e 9.100 exames deram negativo.



Sanitização



Nesta sexta-feira, dia 04, o trabalho de sanitização foi realizado na UPA Santo Agostinho, UBSF do bairro Volta Grande, Arena Esportiva, 28°Batalhão da Policia Militar, sede da Guarda Municipal, Central de Ambulâncias e Centro de Ostomizados.

Sanitização no combate à covid-19 - Divulgação covid-19. Já na noite de quinta-feira, dia 03, o serviço foi feito na Avenida Amaral Peixoto. As equipes atuaram na parte da noite por conta do horário comercial e fluxo de pessoas nas ruas. A ação acontece periodicamente em todo a cidade como forma de prevenção e combate à