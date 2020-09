MEP Volta Redonda recebe orientação da Justiça Eleitoral para ações cívicas durante o processo eleitoral

Volta Redonda - Os juízes eleitorais de Volta Redonda, Dr. Marcelo Dias da Silva, da 131ª Zona Eleitoral e Dr. Marcelo Costa Pereira, da 90ª Zona Eleitoral participaram de encontro virtual na última quinta-feira, dia 03, com o conselho do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR).

O objetivo da reunião foi estreitar os ‘laços de colaboração’ do MEP com a Justiça Eleitoral durante o período eleitoral.

“De fato, é uma honra para o Movimento poder dialogar com os senhores, estreitar relações e receber orientações para nosso trabalho voluntário neste tempo importante da participação popular nas eleições”, disse Pedro, acadêmico de direito na UFF ao fazer a saudação aos magistrados.

Nas considerações iniciais, os dois Juízes Eleitorais agradeceram a oportunidade de estarem conversando com Movimento e orientaram sobre a condução dos trabalhos que serão realizados.



Sobre os “Voluntários cidadãos”, os juízes autorizaram o MEP a manifestar publicamente apoio e incentivo aos mesários já cadastrados para que, tão logo recebam as notificações, sigam as orientações da Justiça Eleitoral.



“É importante que vocês incentivem e reforcem que há uma logística de proteção para os mesários, com higienização e EPI’s para segura proteção diante da pandemia”, falou o juiz D. Marcelo Costa Pereira.



A exemplo de outros pleitos, o MEP irá colaborar com a Justiça no processo de fiscalização, porém como ‘observadores’, encaminhando os indícios de irregularidades à Justiça, via e-mail eou disque denúncias. Serão os “Colaboradores da Justiça”.



“A atitude deve ser feita com toda prudência e zelo, pois somente os agentes da justiça podem interferir nos fatos. Também lembrou que a Justiça estará atenta às fakenews”, alertou o juiz Dr. Marcelo Costa Pereira.



Ainda sobre debates e pesquisas eleitorais, os juízes recomendaram que o MEP siga, a exemplo do Painel Eleitoral, estabelecendo comunicados à Justiça Eleitoral. Pesquisas eleitorais também devem ser aprovadas pelo TRE.



“Houve mudanças importantes na legislação eleitoral, fiquem atentos, mesmo que seja para avaliação interna do Movimento”, ponderou o juiz Dr. Marcelo Dias da Silva.



A chave da orientação foi para que o MEP esteja atento à questão isonômica em relação qualquer atividade que envolva os candidatos (as). O MEP não realizará atividades com os candidatos proporcionais, face à quantidade e à difícil operacionalidade.



“O Movimento carrega uma marca de crédito. Deve zelar por isso”, lembrou o juiz Dr. Marcelo Dias da Silva.

Os magistrados, ao fim de uma hora do encontro, agradeceram a oportunidade. Participaram do encontro virtual, os conselheiros: Pedro Paulo, Davi Sousa, Robson Oliveira, Nerina Azevedo, Vitoria Fortini, Amanda Matos, Deylor e José Maria da Silva.