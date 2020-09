DEM oficializa Antônio Francisco Neto como candidato a prefeito de Volta Redonda

Volta Redonda - Antônio Francisco Neto foi confirmado, por unanimidade, como candidato do DEM (Democratas) para concorrer a prefeito de Volta Redonda, nas eleições de novembro. A decisão foi tomada durante a convenção do partido que aconteceu no período da manhã de sexta-feira, dia 04.



A convenção foi online, respeitando as regras de distanciamento social por conta da covid-19. O nome do candidato para vice-prefeito ainda não foi definido. De acordo com as informações do presidente do partido em Volta Redonda, Sebastião Faria, o nome para compor a chapa será divulgado em breve.



Neto já ocupou o cargo de prefeito de Volta Redonda por quatro vezes. Em 2012, reelegeu-se no 2º turno com 95.095 votos, cerca de 55,15% dos votos válidos, para seu quarto mandato como prefeito da cidade.