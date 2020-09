Voltaço enfrenta o Criciúma-SC neste domingo, dia 06

Volta Redonda - Líder do grupo B e invicto, o Volta Redonda enfrenta o Criciúma-SC neste domingo, dia 06, às 16h, no estádio Heriberto Hülse, em busca da sua quarta vitória seguida na Série C do Campeonato Brasileiro.

Partida que pode valer a liderança da chave, porque, atualmente, o Voltaço lidera com 10 pontos, três a mais que a equipe catarinense, que está na terceira posição. O técnico, Luizinho Vieira comentou sobre a importância da equipe conquistar pontos.

“Conheço bem a força do Criciúma dentro de casa e sei que será um jogo muito complicado, mas estamos vindo em uma crescente muito boa, mantendo um nível de atuação lá em cima e vamos entrar em campo para brigar pela vitória. Apesar de ser mais um jogo fora de casa, temos que manter o mesmo padrão tático, controlando o jogo sem bola, brigando pela posse de bola e buscando agredir o adversário em busca do gol, como fizemos em todas as partidas da temporada até o momento”, destacou.