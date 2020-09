Republicanos e PRTB definem candidatos para eleições de Volta Redonda

Volta Redonda - Em convenção partidária para as eleições 2020 de Volta Redonda, realizada na manhã de sábado, dia 05, no plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda, os partidos Republicanos e PRTB escolheram os seus candidatos para o executivo e legislativo. O empresário Hermiton Moura, do Republicanos, será o candidato a prefeito, e o médico Jair Nogueira, será o candidato a vice-prefeito da coligação.

De acordo com o presidente municipal do PRTB, Laiam Bergone, o partido montou, em dois meses, a nominata de vereadores e decidiu que participaria da majoritária. O presidente municipal do Republicanos Pastor Washington Uchôa, afirmou que os dois partidos irão surpreender nesta eleição.

Hermiton Moura, um dos líderes do movimento Vem pra Direita em Volta Redonda e é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, desde a pré-campanha eleitoral. Jair Nogueira, candidato a vice-prefeito, é médico, já foi vereador em Volta Redonda e também se candidatou a deputado federal e a prefeito.