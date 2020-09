Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda atualizou neste domingo, dia 06, os dados sobre o novo coronavírus na cidade. Agora são 5.332 casos confirmados e 18.237 notificados como suspeitos.

Segundo o boletim, o número de mortes está em 194. Os curados são 4.850 e 9.258 exames deram negativo.

Ainda se acordo com as informações, os casos suspeitos tiveram um aumento de 0,17 %. Os leitos de UTI da rede municipal estão com 21,62% de ocupação e do Hospital de Campanha com 1,53%.