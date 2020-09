Bairro Aterrado em Volta Redonda passa por sanitização neste feriado de 7 de Setembro

Volta Redonda - O município de Volta Redonda que sedia o maior desfile cívico pela Independência do Brasil da região, comemorou a data com mais uma ação de combate à covid-19. Foi um 7 de Setembro diferente. O bairro Aterrado, tradicional palco da festa, no lugar das mais de 20 mil pessoas divididas entre os componentes do desfile e público, recebeu apenas as equipes de sanitização e higienização da prefeitura.

O serviço, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), foi realizado nas principais avenidas, nas passarelas de pedestres das pontes que fazem a ligação com o bairro Niterói, além das unidades de saúde.

A equipe de sanitização começou o serviço pela Avenida Paulo de Frontin, seguiu pela Avenida Lucas Evangelista, incluindo as passarelas de pedestres nas pontes que ligam o Aterrado ao bairro Niterói. E ainda passaram pelo Hospital Dr. Nelson Gonçalves, antigo Cais Aterrado, e Laboratório Municipal.

Aterrado, em Volta Redonda passa por sanitização no 7 de Setembro - Divulgação

A ação consiste em lavar os espaços públicos com água clorificada e aplicar produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o novo coronavírus. O objetivo é diminuir a circulação do vírus, garantir a capacidade de atendimento na rede de saúde no município, além de manter os eixos de monitoramento para manter a flexibilização das atividades econômicas dentro dos índices previstos.

No sábado, dia 05, as ruas 16, 14, 12 e 33, na Vila Santa Cecília, foram sanitizadas. E no domingo, dia 06, a equipe da Secretaria de Infraestrutura passou pelo centro comercial do bairro Retiro. A ação privilegiou os espaços com maior circulação de pessoas como acessos às agências bancárias, casas lotéricas, farmácias, supermercados e os pontos de ônibus.