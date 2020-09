Força-tarefa: ronda pelos bares de Volta Redonda foi intensificada no fim de semana prolongado

Volta Redonda - Uma programação especial neste final de semana prolongado foi organizada pela força-tarefa multissetorial implantada em Volta Redonda desde o início da pandemia, no final do mês de março, para garantir o cumprimento das medidas de combate à covid-19. Fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda, agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e guardas municipais, intensificaram as rondas noturnas pelos bares da cidade.

A fiscalização aconteceu nos bairros Santa Cruz, Retiro, Aterrado, Monte Castelo, Colina, São João, Três Poços e São Geraldo entre sexta, dia 04, e domingo, dia 06, à noite. O serviço de fiscalização das atividades econômicas e sociais encontrou algumas irregularidades. As principais foram aglomeração de pessoas; ocupação irregular de espaços públicos, como mesas, cadeiras e churrasqueira na calçada. Os estabelecimentos foram orientados e autuados, conforme previsto nos decretos municipais.

O diretor do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda, Wagner Jardim Chaves, que acompanhou as ações, ressaltou que a fiscalização ainda registrou fotos de estabelecimento no Aterrado, registrado como bar e restaurante, mas que funciona como boate.

“Fizemos um relatório com fotos para analisar o caso, já que o funcionamento de boates, casas noturnas e casas de festas ainda está suspenso por tempo indeterminado, de acordo com decreto municipal”, disse.

Força-tarefa atua com programação especial no fim de semana prolongado em Volta Redonda - Divulgação

A força-tarefa ultrapassou as três mil fiscalizações desde a sua implantação, a pouco mais de cinco meses. A ação é guiada por denúncias oriundas da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156; pelo aplicativo FiscalizaVR; redes sociais da prefeitura; além de atender solicitações do Ministério Público e de outras entidades governamentais. O grupo também faz rondas periódicas nos centros comerciais e nos bairros do município para verificar estabelecimentos que possuem histórico de denúncias ou de descumprimento dos decretos municipais de controle do novo coronavírus.



A equipe de fiscalização atua pela manhã, tarde e noite, diariamente, incluindo feriados e finais de semana. O principal objetivo é o controle da circulação do vírus e a manutenção da capacidade de atendimento na rede de saúde no município, um dos principais eixos de monitoramento para manter a flexibilização das atividades comerciais.