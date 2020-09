MEP participa de atividades na ‘semana da pátria’em Volta Redonda

Volta Redonda - Com o objetivo de ter um olhar vigilante e realizar uma escuta atenta sobre as realidades sociopolíticas em Volta Redonda, o Movimento Ética na Política (MEP) motiva e participa de atividades sociopolíticas na cidade nesta semana da pátria.



Neste dia 8 de setembro, o conselho do Movimento, através das redes sociais anunciou oficialmente apoio e incentivo ao voluntariado para mesários nas eleições, em especial para os já cadastrados na Justiça Eleitoral em Volta Redonda.

resíduos sólidos será realizada com transmissão pelo Youtube, no canal da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro: No dia 9 de setembro, às 19h, uma audiência pública sobre políticas deserá realizada com transmissão pelo Youtube, no canal da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro: https://www.youtube.com/channel/UCxfK8fA5D95ClVoK5D6oKHg . O evento dará foco aos desafios enfrentados pelas Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis no Processo de Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em Volta Redonda. Aberto ao Público.

Já no dia 12 de setembro, às 16h, acontecerá um encontro de trabalho dos voluntários do MEP, modo remoto, na pauta avaliação das atividades educacionais do Pré Vestibular Cidadão e informe do projeto ‘ciência cidadã’ da equipe ambiental.