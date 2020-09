Luizinho Vieira celebra pontos conquistados fora de casa pelo Voltaço na Série C

Volta Redonda - O Volta Redonda termina a sequência de jogos pelo Sul do país com um saldo positivo de quatro pontos conquistados nas partidas diante do São José-RS e Criciúma-SC, frutos de uma vitória e um empate, respectivamente.

Com os resultados, o Voltaço manteve a invencibilidade na Série C e termina a quinta rodada na vice-liderança do grupo B, com onze pontos ganhos, um a menos que o líder Brusque-SC.

O técnico do Esquadrão de Aço, Luizinho Vieira analisou o empate em 1 a 1 diante do Criciúma.

“Fizemos um jogo equilibrado contra um adversário muito forte e que é um dos candidatos a classificação. Na primeira etapa, além do gol, conseguimos criar boas chances para marcar e assegurar a vitória. No geral, saio satisfeito em relação ao desempenho da equipe, que vem conseguindo manter um padrão de jogo muito forte”, falou o comandante tricolor.

Na próxima rodada, o Volta Redonda recebe o Ypiranga-RS, na quinta-feira, dia 10, às 15h, no estádio Luso Brasileiro.

“Trabalhar bem esta semana para fazer um regenerativo com os atletas e montar uma boa estratégia para enfrentar o Ypiranga porque será mais uma decisão importante. Precisamos estar descansados e preparados para, acima de tudo, repetirmos as boas atuações das últimas partidas e buscar mais uma vitória”, comentou o técnico.