Volta Redonda - Policiais Militares apreenderam na quarta-feira, dia 09, drogas, arma e munições, em uma residência na Rua Delfim Moreira, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. A ação da PM aconteceu após uma denúncia e os agentes fizeram buscas no local. Um suspeito não identificado foi detido e o seguinte material apreendido: uma pistola 9mm, cinco carregadores e 55 munições.

Em outra ação, os policiais foram verificar uma denúncia sobre tráfico de drogas, na Avenida Beira-Rio. Neste policiamento, dois suspeitos foram presos, um deles tentou fugir, mas foi capturado pela polícia. Com eles foram encontrados com 572 pinos de cocaína, três celulares, caderno com anotações do tráfico e R$ 100, touca ninja e rádio de transmissão com base.



Os suspeitos foram conduzidos para delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.