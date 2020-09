Volta Redonda - Mais seis unidades odontológicas de Volta Redonda tiveram atendimento retomado desde a última terça-feira, dia 8. O serviço será ampliado para os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) nos bairros Santo Agostinho, Siderlândia e Jardim Tiradentes, além das Clinicas Odontológicas Concentradas (COCs) nos bairros Eucaliptal, Retiro e Vila Brasília. As unidades vão funcionar de segunda à sexta-feira, de 08 às 17h.



Por conta da pandemia, os atendimentos foram suspensos, sendo retomadas gradativamente nos COCs nos bairros Aterrado, Conforto, Santa Cruz, Água Limpa e Roma, além da triagem das 29 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). Com isso, mais de quatro mil pacientes já foram atendidos.

Todos os procedimentos seguem os critérios de biossegurança necessários e a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus, já que a prática da odontologia é considerada de grande risco para disseminação viral.

Para evitar aglomeração de pessoas, os serviços são realizados com hora marcada, com intervalo entre pacientes de no mínimo de 1 hora, priorizando sempre os grupos de risco que são atendidos no primeiro horário. Além disso, só serão permitidos acompanhantes nos casos de crianças, idosos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, sempre usando máscaras.

Entre as principais medidas preventivas tomadas para o atendimento estão o uso de equipamentos de proteção individual específicos para equipe, paciente e acompanhante; adequação dos ambientes; controle de renovação de ar; desinfecção das salas e dos equipamentos depois de cada atendimento e no fim das atividades e o uso, sempre que possível, de técnicas minimamente invasivas de procedimentos odontológicos.