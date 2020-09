Volta Redonda - Com 100% de aproveitamento como mandante nesta Série C, o Voltaço recebe o Ypiranga-RS nesta quinta-feira, dia 10, às 15h, no Luso Brasileiro, em partida que pode recolocar o Esquadrão de Aço na liderança do grupo B.

Artilheiro do Volta Redonda na competição com quatro gols marcados, sendo três nos últimos dois jogos, o atacante Saulo Mineiro fala sobre a expectativa para o jogo contra a equipe gaúcha.

“Tivemos dois jogos difíceis fora de casa e conquistamos quatro pontos muito importantes. Iremos enfrentar agora o Ypiranga-RS, que tem muita qualidade e está vindo em uma boa sequência de quatro jogos sem derrota. Sabemos que também será um jogo de muita força física e pegado, características de times do Sul, e precisamos entrar focados para manter o nível de atuação das últimas partidas, aproveitando as chances criadas para matar o jogo e conquistar os três pontos que valem a liderança do grupo”, falou.

O Volta Redonda é vice-líder do grupo B, com onze pontos ganhos, um a menos que o líder Brusque-SC. Em terceiro lugar está o Criciúma-SC, com oito pontos ganhos, mesma pontuação do Ypiranga-RS, que fecha o G4.