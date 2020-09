Volta Redonda - Equipes da secretaria de Infraestrutura (SMI) realizaram nesta quinta-feira, dia 10, o trabalho de higienização e sanitização na Praça Giusepe Stefano, no bairro Vila Rica-Tiradentes, e no Hospital de Campanha, localizado no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, bairro Jardim Paraíba.

A ação envolve a lavagem dos locais atendidos com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus. A sanitização está sendo reforçada para melhorar a ação de controle da circulação do vírus na cidade.

A higienização e sanitização vêm ocorrendo diariamente em Volta Redonda. Os hospitais, Centros de Triagem de covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente. O foco é atuar em locais que costumam ocorrer aglomerações e grande circulação de pessoas.

Além dos hospitais, centros de triagem e bancos, o trabalho é realizado nas outras unidades de saúde, nos principais centros comerciais de Volta Redonda, na Ilha São João, no Estádio Raulino de Oliveira e outros locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.