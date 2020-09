Volta Redonda - Começou nesta semana a construção de um muro de contenção, na Rua Priscila Fulgoni, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. A obra tem o objetivo de recuperar parte da via que cedeu e garantir a segurança dos moradores. A parte que cedeu foi de, aproximadamente, um metro e meio de largura entre o terreno do imóvel à beira da via e o meio da rua.

De acordo com o Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR), o investimento é de cerca de R$ 100 mil. No local está sendo feito o muro de contenção, além de uma calçada com guarda-corpo para a segurança dos pedestres. A obra está prevista para ser concluída em até três meses.

Volta Redonda inicia construção de muro de contenção no bairro Coqueiros - Evandro Freitas

As equipes também estão removendo a terra que deslizou e atingiu a parte de trás da residência de uma moradora. O imóvel será isolado com um muro mais abaixo da via e será construída uma proteção de talude com impermeabilização. Os trabalhos envolvem ainda a construção de uma canaleta para escoamento de água da chuva.

“A nossa rua é estreita e ficou mais reduzida ainda. Tem situações que precisamos, por exemplo, trazer o material de construção lá de baixo, porque o caminhão não passa. Sem falar que deixou a senhora sem a moradia dela neste momento. São mais de 30 casas de moradores que foram afetados. O serviço era emergencial mesmo”, contou o aposentado Geraldo Aparecido Farineli, morador do local há 40 anos.