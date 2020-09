Volta Redonda - O município de Volta Redonda tem 5.475 casos confirmados da covid e 18.901 notificados como suspeitos. As informações sobre o coronavírus foram atualizadas pela prefeitura nesta quinta-feira, dia 10.

As mortes por conta da doença estão em 196. As pessoas curadas são 4.910 e 9.493 exames deram negativo. A ocupação dos leitos de UTI da rede municipal está em 8,10% e do Hospital de Campanha está em 1,53%.