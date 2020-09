Volta Redonda - O Voltaço sofreu a sua primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço foi derrotado por 2 a 1 pelo Ypiranga-RS na tarde de quinta-feira, dia 10, no estádio Luso Brasileiro.

Saulo Mineiro marcou o gol tricolor. Com o resultado, a equipe se mantém na vice-liderança do grupo B, com 11 pontos ganhos.



Na próxima rodada, o Volta Redonda visita o São Bento-SP, no domingo, dia 20, às 16h, no estádio Walter Ribeiro.