Força-tarefa vai atuar durante fim de semana em Volta Redonda

Volta Redonda - O município de Volta Redonda realiza uma série de ações em combate à covid-19, uma delas é a atuação da força-tarefa. Nos finais de semana, a fiscalização é intensificada por uma equipe composta pela Guarda Municipal, secretarias de Fazenda e de Segurança Pública, Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público.



As ações são norteadas pelas denúncias da população através da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, e também pelo aplicativo FiscalizaVR. A força-tarefa, que atua diariamente durante o dia e à noite, além de atender as denúncias, faz rondas nos principais centros comerciais da cidade e percorrem ainda os pontos que tradicionalmente apresentam aglomeração.



Durante a fiscalização, a Guarda Municipal, atua em uma nova estratégia há cerca de um mês, está mais ativa por causa da flexibilização total das atividades econômicas na cidade. O deslocamento da Guarda Municipal, que desde março atuava nos acessos a Volta Redonda controlando a entrada de veículos na cidade, para os principais centros comerciais do município surtiu resultados positivos.



Além das ações da força-tarefa, os guardas municipais atuam durante toda a semana divididos em cinco pontos base que ficam na Vila Santa Cecília, na rotatória da Praça Brasil; na Avenida Amaral Peixoto, embaixo do viaduto Heitor Leite Franco; no Aterrado, no cruzamento da Avenida Paulo de Frontin com a Rua Luiz Alves Pereira; no Retiro, na Avenida Sávio Gama, altura da Avenida Waldir Sobreira Pires; e no Santo Agostinho, na Rua Jaime Martins, próximo ao posto da Polícia Militar.



Além da fiscalização, a equipe orienta sobre as formas de higienização, distanciamento e uso de máscaras, necessários para o combate da pandemia.