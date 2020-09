Força-tarefa de Volta Redonda interdita e notifica estabelecimentos no fim de semana

Volta Redonda - Com o objetivo do cumprimento integral dos decretos municipais que tratam de ações de combate ao novo coronavírus, a força-tarefa de Volta Redonda realizou operações de fiscalização neste fim de semana.

Na sexta-feira, dia 11, a ação aconteceu das 21h até meia noite nos bairros Aterrado, Vila Americana, Eucaliptal, São Geraldo, São João e Jardim Amália e serviu para coibir aglomeração nesses locais, bem como a não utilização de máscaras de proteção. Um bar, no bairro Aterrado, foi autuado por estar usando o passeio público com mesas e cadeiras sem possuir a devida licença.

Nos bairros São João, Jardim Amália e Aterrado três boates foram notificadas para que o responsável tenha ciência de que a atividade de discoteca continua suspensa por tempo indeterminado. Já no bairro Eucaliptal dois bares foram interditados e autuados devido a aglomeração de pessoas na porta do estabelecimento e pelo uso do passeio e via publica com mesas, cadeiras e churrasqueira. Pelos mesmos motivos outro bar foi interditado no bairro São Geraldo.



No sábado, dia 12, a ronda foi realizada no Aterrado, Monte Castelo, São João, Retiro, Belmonte e Ponte Alta. Três estabelecimentos foram interditados temporariamente no Retiro. Todos eles já foram notificados tanto por não evitarem aglomerações quanto ao uso indevido de mesas e cadeiras em via pública e calçadas, além de não possuírem alvará.

Esses estabelecimentos também já foram autuados, por mais de uma vez, por diferentes agentes fiscais, no entanto, todos eles continuavam descumprindo os termos legais vigentes e desconsiderando as autoridades municipais. No bairro Belmonte uma chopperia foi autuada pelo uso indevido de mesas e cadeiras na calçada, sem licenciamento.

As equipes da força-tarefa são compostas por integrantes da Guarda Municipal, secretarias de Fazenda e de Segurança Pública, Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público, nesse final de semana. A ação serve ainda para promover orientação aos estabelecimentos.