Acompanhe nesta segunda, dia 14, a live com a pré-candidata a prefeita de Volta Redonda, Professora Mônica Teixeira

lives promovida pelo jornal O DIA com os pré-candidatos à Prefeitura de Volta Redonda. A entrevistada será Professora Mônica Teixeira, do PSTU. A conversa será conduzida pelo colunista político Sidney Rezende e pela repórter Denise Azevedo, a partir das 15h.



Acompanhe a entrevista pelo Facebook e pelo YouTube do O DIA, https://www.facebook.com/odiajornal/posts/3646296505404331 e pergunta através das redes sociais. Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 14, acontece a última entrevista da série depromovida pelo jornalcom os pré-candidatos à Prefeitura de Volta Redonda. A entrevistada será, do PSTU. A conversa será conduzida pelo colunista político Sidney Rezende e pela repórter Denise Azevedo, a partir dasAcompanhe a entrevista peloe pelodo https://www.youtube.com/watch?v=Q_qbBnkamA4 . Você poderá participar enviando suaatravés das redes sociais.





Mônica Teixeira é professora pós-graduada em História das redes estadual e municipal (aposentada) em Volta Redonda. Começou sua militância política na cidade desde cedo lutando a favor das Diretas Já! para a presidência da república. Depois passou a fazer parte da Convergência Socialista onde participou de vários movimentos, entre eles, a privatização da CSN (companhia Siderúrgica Nacional).

Em 2016 foi candidata a vice-prefeita na única chapa totalmente feminina do estado do Rio de janeiro com as também professoras Isabel Fraga e Juliete Guarino. Neste ano, ela apresenta-se como pré-candidata a prefeita pelo PSTU.