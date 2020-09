Atividades físicas retornam nesta segunda-feira, dia 14, em diversos bairros de Volta Redonda

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 14, algumas atividades físicas em bairros de Volta Redonda serão retomadas de forma presencial e gradual. Os treinos funcionais, nesta primeira fase, serão realizados em 14 núcleos do município (Vila Rica/Três Poços, Parque Vitória, Beira Rio, Arena Aterrado, Arena Esportiva, Praça do bairro 249, Santa Cruz, Vila Brasília, Vale Verde, Vila Rica/Tiradentes, Açude II, Santo Agostinho, Siderlândia e Água Limpa).

Cada núcleo será destinado, inicialmente, para as pessoas com idade entre 18 e 59 anos. Nenhuma atividade coletiva de contato com aglomeração, como futebol, será realizada nesse momento de pandemia, segundo informou a prefeitura.

Todas as aulas, que contarão com a presença de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram reformuladas para garantir a segurança dos alunos e professores. Além disso, durante uma semana, os professores da Secretaria municipal de Esporte e Lazer (Smel) passaram por treinamento para conhecer as estratégias de combate a doença em Volta Redonda, como o protocolo de tratamento firmado entre a prefeitura e a UFRJ, além de medidas que deverão ser aplicadas durante as aulas.

Durante os treinos funcionais, a equipe da Smel colocará a disposição dos participantes um executor cárdio, responsável pela orientação a caminhada, trote ou corrida; um executor funcional, que aplicará as aulas que terão duração máxima de 20 minutos, a cada meia hora; além de um controlador e mediador dos alunos.

A secretária de Esporte e Lazer, Patricia Monlevad, explica que o objetivo é oferecer à população de Volta Redonda, nesse momento de pandemia da covid-19, um serviço de educação para saúde e também fomentar a prática de exercícios físicos orientados.

“Vamos seguir um protocolo de controle, higienização e segurança muito rígido, por isso não podemos voltar nesse momento de pandemia com as outras atividades que eram realizadas nas quadras e campos da cidade. Queremos promover saúde para a população, através da prática de atividades físicas, mas com muita segurança. Para isso, cada aluno deverá levar sua garrafa d’água e seu recipiente de álcool em gel, usar máscara e respeitar o espaçamento entre os participantes, que será de, no mínimo, quatro metros”, disse a secretária.