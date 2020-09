Convenção do PV confirma pré- candidatura de Nena Duppre a vice na chapa com Cida Diogo do PT

Volta Redonda - O Partido Verde de Volta Redonda oficializou a pré-candidatura de Nena Duppre a vice-prefeita, em convenção partidária virtual, no último sábado, dia 12. A definição confirma a composição de Nena na chapa com a pré-candidata a prefeita Cida Diogo do PT, que participou do ato remoto. A convenção do Partido dos Trabalhadores acontece nesta segunda-feira, dia 14, às 17h30, por plataforma virtual.



"Estou muito feliz de representar o PV nessa jornada. Confio que vamos, com a companheira Cida, implementar políticas verdes em Volta Redonda. Defendemos uma cidade com mais qualidade de vida. Queremos passar de cinza para uma cidade verde. Com esperança, trabalho e parceria com jovens, mulheres. Pois junto com a população é possível ter um lugar melhor, que nos dê orgulho. Vamos rumo a um município sustentável", frisou a pré-candidata a vice-prefeita.



Cida Diogo destacou a satisfação em participar dessa oficialização, ao lembrar das conversas iniciais para a formação dessa coligação. Durante sua fala, a pré-candidata a prefeita afirmou que ambas estão cientes do grande desafio que representa essa pré-candidatura e pontuou necessidades que Volta Redonda apresenta.



"Estamos entrando com garra e disposição para buscar mudar a realidade da nossa cidade. Volta Redonda tem um quadro de destruição de políticas públicas dos últimos governos. Temos essa consciência e sabemos das dificuldades. Somos duas mulheres que queremos cuidar das pessoas, da cidade. E recuperar a autoestima, a capacidade da população para vislumbrar um futuro melhor para si para os seus. Com esses objetivos estamos construindo o nosso plano de governo", observou Cida Diogo, pré-candidata a prefeita.



Além de propostas da coligação, o programa de governo contará também com contribuições da população que poderá sugerir ideias pela plataforma "Volta Redonda para todos e todas" através do endereço: https://www.programadegovernopt.com.br/voltaredonda/.