Volta Redonda registra mais uma morte por covid e chega a 200

Volta Redonda - O município de Volta Redonda chega a 200 mortes por covid-19. Segundo as informações da Prefeitura, a morte registrada foi de uma idosa de 89 anos.



Agora na cidade são 5.576 casos confirmados e 19.298 notificados como suspeitos do novo coronavírus. Os curados são 4.960 e 9.766 exames deram negativo.



De acordo ainda com o boletim, 10,81% dos leitos de UTI estão ocupados e nenhuma pessoa está internada no Hospital de Campanha. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira, dia 14.