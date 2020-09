Restaurante Popular de Volta Redonda serviu quase 25 mil refeições em agosto

Volta Redonda - O Restaurante Popular segue com os atendimentos em Volta Redonda. O funcionamento do local foi adequado para garantir a segurança de clientes e funcionários durante o período da pandemia. As filas são organizadas de acordo com as normas de higiene preconizadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), com demarcação de espaço de um metro e meio entre cada usuário e os funcionários continuam fazendo uso de máscaras e seguindo as orientações de higiene contra o vírus.



“Estamos seguindo as restrições de segurança. Cadeiras marcadas com distanciamento, lotação de até 30%. Além disso, quando o usuário vai pegar a bandeja, a funcionária passa álcool para higienização”, explicou a coordenadora municipal de Segurança Alimentar, Cristiane Seabra.



Segundo a equipe do restaurante, foram servidas mais de 65 mil refeições no período de março a julho. Só no mês de agosto, o Restaurante serviu quase 25 mil refeições. O almoço custa R$ 3,50 e o cardápio é composto por arroz, feijão, uma proteína, salada com duas opções de hortaliças, além de um suco e sobremesa (doce ou fruta). O cardápio é elaborado por nutricionistas de forma equilibrada. Já o café da manhã tem o valor de R$ 1,50.