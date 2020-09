Com medidas de prevenção, Tarifa Comercial Zero circula em Volta Redonda

Volta Redonda - Os ônibus do Tarifa Comercial Zero voltaram a circular há cerca de 15 dias, com todas as medidas de segurança em Volta Redonda. O serviço ficou interrompido por cinco meses por conta da pandemia da covid-19.

Para segurança dos passageiros e motoristas, as linhas estão operando apenas com as pessoas sentadas, utilizando a capacidade máxima em cada carro, que é de 33 pessoas. Além disso, é aferida a pressão de todos os passageiros antes de entrarem no ônibus.

Os três veículos atendem duas linhas distintas: dois ônibus na Linha 1, que liga os bairros Retiro, Aterrado, Vila Santa Cecília e Centro (Rua Gustavo Lira e Avenida Amaral Peixoto); e um veículo na Linha 2 que sai do Retiro, Aterrado, Rodovia dos Metalúrgicos e Centro (Rua Gustavo Lira e Avenida Amaral Peixoto).

Os ônibus circulam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e no sábado, até 14h. Os veículos do Tarifa Comercial Zero interligam gratuitamente os centros comerciais de Volta Redonda. Os ônibus elétricos possuem ar condicionado, internet Wi Fi e ligações USB para recarregar aparelhos móveis, além de serem silenciosos e não poluírem o meio ambiente.