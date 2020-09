Cida Diogo é confirmada candidata a prefeita de Volta Redonda em convenção do PT

Volta Redonda - Cida Diogo foi confirmada, por unanimidade, como candidata à prefeitura de Volta Redonda pelo Partido dos Trabalhadores. Durante a convenção do PT realizada através de plataforma virtual, também foi aprovada a coligação "A Esperança de Volta". A chapa é composta com a candidata a vice Nena Duppre, que já foi homologada na convenção do Partido Verde. Também foram oficializados os nomes dos candidatos e candidatas à Câmara Municipal.



O ato contou com exibição de vídeos de apoio da deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. A candidata Cida Diogo celebrou o momento e reforçou tanto a composição da chapa totalmente feminina, quanto o histórico de desenvolvimento social da população quando é governada pelo Partido dos Trabalhadores.



"Crescer significa incomodar as elites. E Volta Redonda precisa ter sua capacidade recuperada. Somos a única chapa totalmente feminina e temos coragem e disposição de trabalhar para enfrentar os desafios. Junto com a Nena, estamos discutindo e recebendo propostas para a cidade que de fato queremos, visando um futuro melhor para as gerações, com um legado para toda a população. Estou muito feliz com a definição dessa coligação e com nomes fortes do PT também de candidatos e candidatas para o cargo de vereador e vereadora", disse Cida Diogo.



A candidata a vice-prefeita, Nena Duppre, também participou da convenção remota. Ela, que é presidente do Partido Verde, também destacou a satisfação em tornar essa aliança oficial.



Cida Diogo é médica, pós-graduada em medicina do trabalho. Foi secretária de saúde e vice-prefeita de Volta Redonda. Foi deputada estadual e deputada federal pelo PT-RJ.