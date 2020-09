Ação da PM apreende drogas e pistola no bairro Três Poços, em Volta Redonda

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar na noite de terça-feira, dia 15, resultou na apreensão de drogas e arma e ainda na prisão de suspeitos, no residencial Minha Casa, Minha Vida, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. No total quatro suspeitos foram presos.



O patrulhamento aconteceu após uma denúncia sobre tráfico de drogas no local. Os policiais fizeram um cerco quando chegaram ao endereço indicado. Segundo a PM, os suspeitos tentaram escapar, mas foram encontrados em um dos apartamentos do condomínio.



Ainda segundo as informações da polícia, o seguinte material foi apreendido na ação: uma pistola calibre 380 com carregador e 16 munições, coldre, nove frascos de lança perfume, 66 pinos de cocaína, 14 sacolés de maconha, 13 pedras de crack, seis celulares, rádio de transmissão e R$ 308,50 em dinheiro.



Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para delegacia de Volta Redonda.