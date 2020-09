Sebastião Faria será vice na chapa de Neto em Volta Redonda

Volta Redonda - Sebastião Faria será candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Antônio Francisco Neto para disputa da prefeitura de Volta Redonda. Faria tem em seu currículo, a presidência da CSN e do Sistema Autônomo Hospitalar. Esses e outros feitos do engenheiro e especialista em gestão hospitalar foram citados por Neto ao confirmar o nome de Faria para compor a chapa “puro-sangue” do DEM.

“O Faria é um parceiro de longa data, que já contribuiu muito para Volta Redonda e que tem muito para fazer pela nossa população com sua experiência, sua honestidade e sua seriedade. A Radial Leste, o Viaduto Álimo Francisco, o Estádio da Cidadania, o Hospital Regional e tantas outras obras importantes foram feitas a partir dos esforços do Faria. Vamos precisar de recolocar nossa cidade no caminho do crescimento e isso passa por muitos eixos, que Faria vai me ajudar a alavancar”, disse Neto.

O candidato a prefeito também disse que Faria se especializou em fazer projetos a custos mais baixos que a média nacional, mas sempre com qualidade, o que será um trunfo para uma eventual administração.



“Nós teremos de fazer mais com menos, com muito respeito ao dinheiro público. Sabemos que os salários do funcionalismo estão ou parcelados ou atrasados, o que já mostra o tamanho da crise, pois passamos todos os nossos governos pagando rigorosamente em dia. O Faria sabe ‘espremer’ para conseguir as obras mais baratas, sem deixar a qualidade de lado. O Estádio da Cidadania foi orçado em mais de R$ 54 milhões e o Faria conseguiu por pouco mais de R$ 16 milhões. O Hospital Regional teve o metro quadrado construído mais barato do Brasil na época”, disse Neto.

Faria afirmou que a parceria com Neto já foi testada em outras ocasiões e será reeditada com sucesso caso caia no gosto da população.

“Me sinto honrado pelo convite e principalmente pelo momento no qual que ele chega, pois é nítido que nossa cidade precisa muito de retomar seus melhores dias. Volta Redonda não tem tempo a perder com apostas no escuro. Eu e Neto estamos preparados para fazer um grande governo, já nos conhecemos, nos respeitamos e temos em comum o amor por Volta Redonda. Vamos encarar os desafios que vierem com nossa experiência e, acima de tudo, com esse amor que temos pela cidade”, disse Faria.